Португалия – Испания: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Чемпион Европы сборная Португалии в стартовом поединке чемпионата мира по футболу 2018 года сыграет с командой Испании. Поединок пройдет на сочинском стадионе "Фишт" в пятницу, 15 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Испания. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Испанцы стали главным ньюзмейкером накануне старта российского мундиаля. За день до старта турнира со своего поста был уволен главный тренер команды Хулен Лопетеги. Таким образом Королевская федерация футбола Испания (RFEF) отреагировала на назначение 50-летнего специалиста наставником мадридского "Реала".

Это вызвало негодование среди футболистов "фурии рохи". Серхио Рамос даже сцепился с главой RFEF на одной из тренировок. К слову, новым главным тренером сборной Испании стал знаменитый Фернандо Йерро.

Португальцы и испанцы встречались друг с другом аж 35 раз. Преимущество на стороне "фурии рохи", которая выиграла 16 матчей при шести поражениях. Единственная игра на чемпионатах мира между соперниками состоялась в 2010-м году в ЮАР. Тогда Испания минимально обыграла "европейских бразильцев" – 1:0.

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Сочи, стадион "Фишт"

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Португалия – Испания – 0:0

Португалия (ориентировочный состав): Руй Патрисиу – Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Пепе, Седрик Соареш – Жуан Мариу, Жоау Моутинью, Вильям Карвалью, Бернарду Силва – Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш

Испания (ориентировочный состав): Давид де Хеа – Жорди Альба, Серхио Рамос, Жерар Пике, Начо – Серхио Бускетс, Тиаго Алькантара – Андрес Иньеста, Иско, Давид Сильва – Диего Коста

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7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Добрый день, любители футбола! В Сочи пройдет центральный поединок игрового дня на чемпионате мира 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Испании Серхио Рамос распсиховался накануне встречи с Португалией на ЧМ-2018.