Португалия и Испании забили 6 мячей в суперматче ЧМ-2018

Сборная Испании и Португалии выдали феноменальную игру в стартовом матче группового турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Подопечные Фернандо Йерро и Фернанду Сантуша сыграли в роскошную ничью - 3:3.

Команды без раскачки взялись за дело. Уже на 4-й минуте Криштиану Роналду финтами переиграл Начо и заставил соперника сфолить в своей штрафной. Арбитр назначил пенальти, который сам португалец и реализовал.

Испанцы некоторое время приходили в себя, едва не пропустив во второй раз. Однако в середине тайм Диего Коста, здорово разобравшись с защитниками, отправил мяч в сетку ворот Патрисиу.

Казалось, что испанцы вернулись в игру, но перед самым перерывом вратарь Давид де Хеа, допустил дикий ляп, позволив Роналду сделать дубль.

В начале второго тайма Коста после роскошного розыгрыша штрафного сумел сравнять счет в матче, буквально занеся мяч в сетку. А еще через три минуты Начо просто космическим ударом впервые вывел испанцев вперед.

Наставник португальцев с помощью замен попытался вернуть ход игры в свою пользу, но испанцы достаточно спокойно вели ход событий. Но на 88-й минуте в центре внимание снова оказался Криштиану Роналду. Капитан португальцев ударом со штрафного сравнял счет в матче.

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Сочи, стадион "Фишт"

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия)

Португалия – Испания 3:3 (2:1, 1:2)

Голы: 1:0 – 4, пенальти Роналду, 1:1 – 24 Диего Коста, 2:1 – 44 Роналду, 2:2 – 55 Диего Коста, 2:3 – 58 Начо, 3:3 – 88 Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте, Вильям Карвалью, Моутинью, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Бернарду Силва (Куарежма, 69), Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Роналду.

Испания – де Хеа, Пике, Альба, Начо, Рамос, Бускетс, Коке, Иско, Сильва (Васкес, 86), Иньеста (Алькантара, 70), Диего Коста (Аспас, 77).

Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч чемпионата мира 2018 года между сборными Испании и Португалии вызвал насмешки в сети.