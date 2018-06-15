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Португалия – Испания: обзор матча ЧМ-2018

1.4тЧитать новость на украинском

Завершился матч первого тура в группе В чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Болельщики в Сочи на стадионе "Фишт" стали свидетелями голевой феерии – шесть забитых мячей. А еще усладой для зрителей стала неподражаемая игра лидера португальской команды Криштиану Роналду, его хет-трик и парочка исторических достижений.

Обе команды показали всю мощь, какой обладают. В следующих играх сборным-участницам ЧМ придется очень постараться, чтобы затмить игру португальцев и испанцев.

Вашему вниманию видео самых интересных моментов игры.

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Португалия – Испания 3:3 (2:1, 1:2)
Голы: 1:0 – 4, пенальти Роналду, 1:1 – 24 Диего Коста, 2:1 – 44 Роналду, 2:2 – 55 Диего Коста, 2:3 – 58 Начо, 3:3 – 88 Роналду.
Португалия – Руй Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва (Куарежма, 69), Моутинью, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Роналду.
Испания – Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Васкес, 86), Диего Коста (Аспас, 77), Иско.
Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

​ ​Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании за день до старта мундиаля сменила главного тренера.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная Испании по футболусборная Португалии по футболу
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