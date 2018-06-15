Португалия – Испания: обзор матча ЧМ-2018

Завершился матч первого тура в группе В чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Болельщики в Сочи на стадионе "Фишт" стали свидетелями голевой феерии – шесть забитых мячей. А еще усладой для зрителей стала неподражаемая игра лидера португальской команды Криштиану Роналду, его хет-трик и парочка исторических достижений.

Обе команды показали всю мощь, какой обладают. В следующих играх сборным-участницам ЧМ придется очень постараться, чтобы затмить игру португальцев и испанцев.

Вашему вниманию видео самых интересных моментов игры.

ЧМ-2018. Группа В. 1-й тур

Португалия – Испания 3:3 (2:1, 1:2)

Голы: 1:0 – 4, пенальти Роналду, 1:1 – 24 Диего Коста, 2:1 – 44 Роналду, 2:2 – 55 Диего Коста, 2:3 – 58 Начо, 3:3 – 88 Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва (Куарежма, 69), Моутинью, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Роналду.

Испания – Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Васкес, 86), Диего Коста (Аспас, 77), Иско.

Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

​ ​Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании за день до старта мундиаля сменила главного тренера.