Порту – Ливерпуль: где смотреть онлайн четвертьфинал Лиги чемпионов

Португальский "Порту" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов попробует совершить камбек в противостоянии с английским "Ливерпулем".

После выездного поражения (0:2) "драконы" примут соперника на поле стадиона "Драгау" в среду, 17 апреля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние команд можно будет в эфире специализированного телеканала "Футбол 1". Также трансляцию из Порту проведут российский вещатель "Матч! Футбол 1", белорусский "Беларусь 5. Интернет" и казахский "Казспорт".

Порту – Ливерпуль

Как сообщал OBOZREVATEL, амстердамский "Аякс" стал автором второй грандиозной сенсации Лиги чемпионов нынешнего сезона. После того, как голландцы выбили из турнира мадридский "Реал", они оставили за бортом соревнований туринский "Ювентус" во главе со звездным португальцем Криштиану Ронулду.

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