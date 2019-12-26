Портал Transfermarkt отреагировал на недовольство украинского футболиста

Известный сайт Transfermarkt удалил информацию о двух последних травмах украинского футболиста "Кайсериспора" Артема Кравца после гневного поста нападающего в Instagram.

Как сообщает Tribuna, последней травмой в профиля украинца теперь значится межпозвоночная грыжа, из-за которой он пропустил почти всю первую половину сезона. Ранее на странице Кравца была размещена информация об отсутствии нападающего вследствие недостатка тренировочной практики (17 дней) и повреждения плеча (1 день).

Артем Кравец UA-Football

Напомним, что форвард "Кайсериспора" публично обратился к порталу Transfermarkt, потребовав удалить неправдивые данные из его профиля, посредством Instagram. Украинец уже удалил свой пост.

В нынешнем сезоне на счету Артема Кравца 3 гола в 5 матчах за турецкий клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший форвард киевского "Динамо" Браун Идейе вспомнил о выступлениях за украинский клуб во времена Евромайдана.

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