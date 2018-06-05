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"Poroshenko 1": "Реал" отметил президента Украины - фотофакт

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Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Испанию посетил домашний стадион сильнейшего клуба Европы – мадридского "Реала". На легендарном "Сантьяго Бернабеу" глава государства встретился с боссом "сливочных" Флорентино Пересом.

Порошенко поздравил президента "Реала" с победой в Лиге чемпионов, которую испанцы добыли в Киеве, обыграв на НСК "Олимпийский" английский "Ливерпуль". В свою очередь Перес презентовал украинскому президенту именную футболку с первым номером.

ФК "Реал" Мадрид

ФК "Реал" Мадрид

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Кроме того, для Петра Порошенко была организована экскурсия по стадиону мадридского клуба: президент Украины посетил музей "Реала", побывал в раздевалках и опробовал поле "Сантьяго Бернабеу".

ФК "Реал" Мадрид

ФК "Реал" Мадрид

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный Зинедин Зидан после победы в финале Лиги чемпионов сенсационно подал в отставку с поста главного тренера "Реала".

Персона
Петр Порошенко
Место
ИспанияМадрид
Объект
Реал Мадрид
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