''Поразила бацилла'': тренер рассказал о заразе Кокорина и Мамаева

Самый титулованный тренер в истории чемпионата России Олег Романцев считает, что тюрьма не исправит Кокорина и Мамаева. Скандальные футболисты должны заниматься благотворительностью и добрыми делами, чтобы вернуть расположение общества.

"Ребят поразила бацилла больших денег. Эта зараза и должна их вылечить. Пусть год переводят зарплату в детские дома, проводят с детьми тренировки, помогают хосписам и малоимущим. Пусть играют в своих клубах, хотя футболисты они, на мой взгляд, средненькие. Именно так искупают свои проступки, — приводит слова Романцева "Спорт-экспресс".

Новости Стали известны сокамерники Кокорина и Мамаева

Мамаев и Кокорин стали фигурантам двух уголовных дел по статье о хулиганстве. Также был задержан младший брат Кокорина. 19-летний Кирилл Кокорин в числе трех соучастников, личности которых следователям уже удалось установить.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября в одной из кофеен Москвы избили чиновника Минпромторга России. Незадолго до этого футболисты, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями нанесли черепно-мозговую травму водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Футболистам было отказано в переводе под домашний арест. Спортсмены продолжат содержаться в Бутырской тюрьме.