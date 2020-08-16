К сожалению, пандемия коронавируса заставил миллионы поклонников футбола, среди которых и украинские, запастись терпением на целый год в ожидании чемпионата Европы. Вновь повторяю фразу: "от футбола не уйти, от футбола нет спасения". Хочется надеяться, что подопечные Андрея Шевченко порадуют нас летом 2021-го, и, как минимум, удачно проведут матчи в своей группе, продолжив борьбу за высокие места. Нам всем этого хочется.

За 28 лет национальная сборная Украины уже провела 265 матчей, официальных и товарищеских, в которых одержала 122 победы, 74 поединка завершила вничью и потерпела 69 поражений (разница мячей – 369:254). Как хочется, чтобы последних было как можно меньше.

Национальная сборная Украины по футболу была создана в начале 1992 года. Первым ее наставником числился известный футболист и тренер Анатолий Коньков. Именно числился – Анатолий Дмитриевич, не успев провести ни одной тренировки и ни одного матча, оставил свой пост. О причинах этого решения официально не сообщалось, но говорили, что возникли у Конькова существенные разногласия с руководством новообразованной Федерации футбола…

До первого официального матча сборной в отборочном турнире к Евро-1996 оставалось более двух лет, и Федерация решила не форсировать официальное назначение преемника Конькова. Непросто было и составить на перспективу календарь товарищеских игр сборной – одни соперники были заняты в официальных турнирах, встречи с другими требовали расходов, которые сборной были тогда не по карману.

В этих условиях руководить национальной сборной Федерация поручила группе ведущих тренеров страны. Николай Павлов ("Днепр"), Виктор Прокопенко ("Черноморец"), Анатолий Пузач ("Динамо"), Валерий Яремченко ("Шахтер"), Леонид Ткаченко ("Металлист") – эти специалисты готовили команду к ее первой товарищеской встрече со сборной Венгрии, которая состоялась 29 мая 1992 года в Ужгороде. Отмечу, что я присутствовал на том матче.

Вот имена футболистов, которые первыми надели форму национальной сборной Украины: Кутепов, Лужный, Ю.Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий, Саленко, Погодин, Щербаков (на замену еще выходили Сак, Гецко и Гусев). Первый блин вышел комом – команда Украины потерпела поражение со счетом 1:3. Первый же мяч "желто-синей" сборной забил форвард одесского "Черноморца" Иван Гецко. Под руководством пяти наставников главная команда страны провела еще три товарищеских матча – с США (0:0), Венгрии (1:2) и Беларуси (1:1).

12 декабря 1992 года исполком ФФУ назначил главным тренером национальной сборной Олега Базилевича. Перед ним была поставлена задача в максимально подготовленном состоянии подвести сборную к ее первому официальному турниру. Базилевич просмотрел около 60 кандидатов из 13 клубов, провел несколько тренировочных сборов. Под его руководством команда провела товарищеские матчи со сборными Израиля, Литвы, Хорватии, Болгарии, Мексики и США.

Однако в решающий момент, когда сборной предстояло внести окончательные коррективы в подготовку к ее первому официальному матчу, ее главный тренер неожиданно вступил в конфликт с руководителями киевского "Динамо", базового клуба сборной. Базилевич посчитал, что его команда сможет обойтись и без динамовцев…

7 сентября 1994 года национальная сборная Украины вышла на поле Республиканского стадиона на стартовый матч отборочного турнира к Евро-1996 против сборной Литвы. В составе хозяев поля был лишь один динамовец – Сергей Ковалец. К тому же трое игроков впервые надели желто-синюю форму. Так стоило ли два с лишним года готовить команду, чтобы в ключевой момент прибегать к эксперименту?

Итогом этого непродуманного решения стало поражение сборной (0:2) в ее первом официальном матче.

Вскоре после данной неудачи Базилевич подал в отставку, и тренером сборной – причем только до конца 1994 года – был назначен главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо. Под его руководством национальная команда провела два отборочных матча, сыграв в Киеве со Словенией (0:0) и Эстонией (3:0). Таким образом, в трех официальных отборочных матчах чемпионата Европы сборная Украины набрала четыре очка из девяти возможных. Наша команда отстала от лидеров группы, Италии и Хорватии, с которыми пришлось сражаться за две путевки в финальный турнир, – правда, шансов опередить одну из этих команд было немного…

Но Анатолий Коньков, принявший сборную в январе 1995 года, надеялся на лучшее. Но под его руководством сборная сыграла удачно лишь однажды, победив на своем поле хорватов – 1:0 (гол забил Калитвинцев). В Загребе мы уступили (0:4), в Вильнюсе взяли реванш за неудачу в Киеве – 3:1 (Гусейнов-2, Гусин), в Любляне уступили словенцам – 2:3 (Скрипник, Гусейнов), а также дважды уступили итальянцам (0:2 в Киеве и 1:3 в Бари). В итоге, национальная сборная Украины не смогла пробиться в финальный турнир Евро-1996. Что ж, первый блин вышел комом – еврофиналы нашей сборной были впереди.

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