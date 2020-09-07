Поражения соперников Украины на Евро-2020: результаты Лиги наций 7 сентября

Сборная Италии добыла выездную победу над командой Нидерландов в центральном матче второго тура группы 1 Дивизиона А Лиги наций.

Команда Роберто Манчини взяла три очка в игре с одним из соперников украинцев на Евро-2020 благодаря голу полузащитника "Интера" Николо Бареллы в компенсированное к первому тайму время.

Футболист "нерадзурри" воспользовался навесом на линию вратарской и красивым ударом отправил мяч в сетку. Благодаря этому успеху итальянцы вышли на первое место в группе.

Нидерланды – Италия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 45 Барелла.

Из других результатов дня стоит выделить поражение еще одного оппонента украинцев на еврофоруме австрийцев. Подопечные Франко Фоды уступили дома Румынии

Вашему вниманию все результаты игрового дня.

Австрия – Румыния 2:3 (1:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 3 Алибек, 1:1 – 17 Баумгартнер, 1:2 – 51 Григоре, 1:3 – 69 Максим, 2:3 – 80 Онисиво.

Босния и Герцеговина – Польша 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 24, пенальти Хайрадинович, 1:1 – 45 Глик, 1:2 – 67 Гросицки.

Казахстан – Беларусь 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 0:1 – 53 Бордачев, 1:1 – 62 Аймбетов, 1:2 – 86 Лисакович.

Чехия – Шотландия 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – 11 Пешек, 1:1 – 27 Дайкс, 1:2 – 52, пенальти Кристи.

Албания – Литва 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 50 Казлаускас.

Израиль – Словакия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 14 Дюриш, 1:1 – 90 Эльмкис.

Северная Ирландия – Норвегия 1:5 (1:3, 0:2)

Голы: 0:1 – 2 Эльюнусси, 1:1 – 6 Макнейр, 1:2 – 7 Холанд, 1:3 – 19 Серлот, 1:4 – 47 Серлот, 1:5 – 58 Холанд.

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