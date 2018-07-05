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Чемпионат мира 2018
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Популярный оракул назвал результат матча Россия - Хорватия

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Выдра по имени Гарри из российского Сочи, зарекомендовавшая на чемпионате мира по футболу-2018 одним из самых точных прогнозистов, на этот раз предсказала результат четвертьфинального матча ЧМ-2018 Росия - Хорватия.

По традиции питомцу сочинского аквариума предложили два мяча с флагами команд-соперниц. Гарри подплыл к мячу с хорватским флагом, что, по его мнению, должно означать, что именно Хорватия выйдет в полуфинал ЧМ, обыграв хозяев, сообщает "Р-Спорт".

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Отметим, что ранее Гарри точно предсказал победу в двух матчах сборной РФ, а также поражение россиян в поединке с Уругваем. Однако во встрече 1/8 финала Гарри "поставил" на Испанию и ошибся.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда мадридского "Реала" высмеял сборную России.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная России по футболусборная Хорватии по футболу
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