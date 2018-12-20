''Попросил'': стала известна судьба Цыганкова в "Динамо"

Генеральный директор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе прокомментировал слухи о возможном трансфере одного из лидеров его команды Виктора Цыганкова.

Функционер столичного клуба заверил, что весной полузащитник сборной Украины продолжит выступать за "бело-синих".

"Хацкевич сказал, что сильно зависит от Виктора и попросил, чтобы мы сохранили весь состав до июня", - приводит слова Чохонелидзе Teleradiostereo.

Виктор Цыганков twitter.com/DynamoKyiv

При этом генеральный директор "Динамо" признался, что с ним никто не общался по поводу трансфера Цыганкова.

"В понедельник я был в Ньоне на жеребьевке Лиги Европы и там встретил и Темпетилли, и Тотти. Они оба ничего мне не говорили и ничего не просили", - рассказал о встрече с представителями "Ромы" Чохонелидзе.

Напомним, что в СМИ появилась информация об интересе к Цыганкову со стороны дортмундской "Боруссии" и "Ромы". Клубы готовы выложить за 21-летнего украинца 20 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, наставник "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о возможном переходе в киевское "Динамо".