Попов про Хачериди: было страшно к нему подойти

Футболист киевского "Динамо" Денис Попов вспомнил, как много лет назад встретился в академии "Динамо" с Евгением Хачериди.

По словам Попова, он боялся подойти к титулованному динамовцу за автографом.

"Я помню как-то проходил по базе. Мы были в академии. И мне даже было страшно к нему подойти, фотку подойти с ним сделать. Я боялся, что вдруг там откажет или еще что то. Неловко себя чувствовал. Но он нормальный парень, согласился. Сфоткались. У меня до сих пор она есть", – заявил Денис в эфире Youtube-канала Football Hub.

Как сообщал OBOZREVATEL, Попов стал 13-м игроком "Динамо", который заразился коронавирусом. Футболист не сможет помочь сборной Украины в ноябрьских играх и уже отбыл на самоизоляцию.