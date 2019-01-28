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''Пополнение у сумасшедших'': футболиста сборной России высмеяли за прогиб перед Путиным

1.4тЧитать материал на украинском

Нападающий сборной России Федор Смолов попал под шквал издевательских комментариев после того, как выразил восторг по поводу фото с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Горжусь ли я фото с Путиным больше всего в жизни? Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент", – приводит слова Смолова сайт Чемпионат.com.

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Федор Смолов

Федор Смолов

РФС

В комментариях под новостью пользователи начали откровенно издеваться над футболистом. "Смолов продолжает пробивать дно. Что-то пошло не так у парня", "Действительно, только при ВВП такие посредственные игроки, как Смолов, могут получать миллионы долларов в год", "Будущее место в Госдуме себе пригревает", "Эх, Федя, Федя... Пополнение у сумасшедших бабушек", "Он и мать продаст за миллионы, незаслуженно заработанные", – пишут болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий успешно прошел медосмотр в российском "Зените".

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Персона
Федор Смолов
Тег
сборная России по футболу
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Истинный СВИНОРУС,немцы это точно определили много лет назад, Руссишь Швайнэ!!! Рабы и подхалимы...
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Обозреватель забыл добавить: пишут болельщики С УКРАИНЫ.
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