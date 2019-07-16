"Попали" с Коноплянкой: клубы согласовали трансфер игрока сборной Украины

Полузащитник сборной Украины и "Шальке" Евгений Коноплянка все же оформит трансфер в турецкий "Фенербахче".

Как сообщает Fussballtransfers, стороны наконец-то пришли к общему знаменателю относительно условий перехода.

Евгений Коноплянка

При этом "Шальке" в денежном плане сильно потеряет, ведь получит лишь малую часть от 12 млн евро, которые в 2017 году были уплачены "Севилье" за украинского футболиста. По информации Bild, "Фенербахче" готов выложить за 29-летнего игрока 3 млн евро, и клуб из Гельзенкирхена вынужден согласиться на такую сумму. Контракт Евгения с новым клубом будет подписан в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Шальке" "поставили крест" на Коноплянке.

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