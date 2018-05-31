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"Понос в день игры": скандальный комментатор из РФ жестко потроллил сборную России

2.2тЧитать новость на украинском

Экстравагантный российский журналист Василий Уткин затроллил сборную России после поражения в товарищеском матче от сборной Австрии 0:1.

По словам Уткина, сборной России на домашнем мундиале остается надеяться только на случай.

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"Самая рациональная его составляющая – может быть, наши соперники будут готовы хуже. Если угодно, можно еще желать проблем со здоровьем Салаху. Что-нибудь надежное и стратегически безвредное. Например, понос в день игры", - цитирует журналиста johndonne.ru.

В своем материале Уткин сравнивает национальную сборную с онкобольным.

"Безнадежно больным вера в себя позволяет уйти с достоинством. А в игре надежда – последний игручий шанс", - отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о шансах нападающего сборной Египта сыграть на ЧМ-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Персона
Василий Уткин
Объект
сборная России по футболу
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