"Понимаю": Поветкин откровенно высказался о бое с Усиком

Российский боксер Александр Поветкин высоко оценил шансы украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории.

Кроме того, "Русский Витязь" признался, что хотел бы сразиться с нашим чемпионом.

Александр Усик и Александр Поветкин Boxing Scene

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"Были разговоры, что бой будет с Александром Усиком. Потом говорили, что у него какие-то другие планы, потом – что у нашей команды какие-то другие планы. Я, в принципе, был не против боя с Усиком. Понимаю, что он – хороший и сильный боксер. Был бы интересный бой. Я считаю, что он серьезный боксер, нормально оцениваю его в супертяжах. Не знаю, сколько он весит, но по виду такой же, как и я. Мы видели, что он нокаутирует непростых ребят", – заявил Поветкин в интервью OCTAGON TV inc.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик официально объявил о переходе в хевивейт, а также рассказал о предстоящем бое с Карлосом Такамом из Камеруна.

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