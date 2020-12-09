Помощник тренера "Истанбула" первым оскорбил арбитров в матче ЛЧ – журналист

Помощник тренера команды "Истанбул Башакшехир" Пьер Вебо первым оскорбил арбитра матча Лиги чемпионов между турецким клубом и ПСЖ.

Как сообщает известный румынский журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter, источники, близкие к судьям поединка рассказали, что "черным парнем" Вебо назвал не четвертый арбитр Себастьян Колцеску, а один из помощников главного Октавиан Шовре. Кроме того, по словам румынской бригады, Пьер начал называть их "цыганами" со второй минуты матча.

Вебо обозвал арбитров "цыганами" Twitter Эмануэля Рошу

Напомним, что поединок между ПСЖ и "Истанбулом" был остановлен после того, как один из арбитров использовал слово "Negru", которое в румынском языке означает "черный", в адрес Вебо, когда главный судья Овидиу Хацеган спросил у него, кого стоит удалить с лавки для запасных. Все игроки ушли с поля, а турецкая команда отказалась продолжать встречу. Она будет доиграна в среду, 9 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, темнокожий экс-футболист "Ливерпуля" вступился за арбитра, который назвал Вебо "черным".