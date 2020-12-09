Помощник тренера "Истанбула" первым оскорбил арбитров в матче ЛЧ – журналист

Помощник тренера команды "Истанбул Башакшехир" Пьер Вебо первым оскорбил арбитра матча Лиги чемпионов между турецким клубом и ПСЖ.

Как сообщает известный румынский журналист Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter, источники, близкие к судьям поединка рассказали, что "черным парнем" Вебо назвал не четвертый арбитр Себастьян Колцеску, а один из помощников главного Октавиан Шовре. Кроме того, по словам румынской бригады, Пьер начал называть их "цыганами" со второй минуты матча.

Напомним, что поединок между ПСЖ и "Истанбулом" был остановлен после того, как один из арбитров использовал слово "Negru", которое в румынском языке означает "черный", в адрес Вебо, когда главный судья Овидиу Хацеган спросил у него, кого стоит удалить с лавки для запасных. Все игроки ушли с поля, а турецкая команда отказалась продолжать встречу. Она будет доиграна в среду, 9 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, темнокожий экс-футболист "Ливерпуля" вступился за арбитра, который назвал Вебо "черным".