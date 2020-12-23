Помощник Луческу рассказал о трансферных планах "Динамо"

Помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич заявил, что киевляне собираются пригласить двух-трех новых футболистов, чтобы навязать "Шахтеру" борьбу за чемпионство.

В интервью изданию Jutarnji List хорватский экс-футболист также отметил, что считает столичный клуб небольшим фаворитом в противостоянии с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Мы постараемся пригласить двух-трех новых игроков. Если это произойдет, то мы обязательно будем участвовать в чемпионской гонке с "Шахтером" до самого конца. И в Лиге Европы мы были бы конкурентоспособны. Наш соперник в 1/16 финала турнира – "Брюгге", и я думаю, что на данный момент шансы 55 на 45 в нашу пользу. Но если мы станем сильнее, наши шансы увеличатся", – цитирует слова Вукоевича издание "Динамомания".

Он также рассказал, что киевский клуб следит за несколькими хорватскими футболистами, но не стал называть их имена.

"Хорватская лига всегда интересна украинцам. Когда я ранее был скаутом "Динамо", смотрел хорватскую лигу и чемпионаты соседних стран. Опыт показывает, что именно футболисты из этого региона до сих пор оказывались самыми выгодными для "Динамо". Даже сейчас мы следим за некоторыми хорватскими игроками, но я пока не могу назвать их имена", – добавил Вукоевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, кто может покинуть "Динамо" в зимнее межсезонье. Полузащитник Георгий Цитаишвили уже перешел в "Ворсклу" на правах аренды.

Киевляне отказались от трансфера бразильского нападающего, переход которого сорвался из-за правила украинской Премьер-лиги.