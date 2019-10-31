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31 октября • обновлено в 10:50
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"Поменять": тренер "Шахтера" прокомментировал поражение от "Динамо"

4.4т Читать материал на украинском

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру назвал стартовый отрезок игры 1/8 финала Кубка Украины с киевским "Динамо" одной из причин поражения и вылета из турнира.

По словам португальского наставника "горняков", его команде не хватало мобильности.

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1/8 финала Кубка Украины по футболу: все результаты

Луиш Каштру

Луиш Каштру

ФК "Шахтер"

"У нас были сложные 15 минут, где мы действительно плохо играли. После пропущенного гола через несколько минут все немного улучшилось. Мы решили поменять тактику, внести изменение, и после него игра стала более удачной. Это именно из-за динамики Тайсона и Исмаили на левом фланге, плюс Марлос отлично отвечал за пространство между линиями обороны и полузащиты "Динамо", – приводит слова Каштру пресс-служба "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в матче с двумя удалениями и овертаймом впервые в истории выбило донецкий "Шахтер" из Кубка Украины.

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Темы
Кубок Украины по футболу Динамо - Шахтер
Персона
Луиш Каштру
Место
Украина Киев
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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