Экс-футболист сборной Украины забил фантастический "виляющий" гол в России

Бывший футболист молодежной сборной Украины Артем Полярус забил фантастический гол в Кубке России.
27-летний полузащитник "Химок" отметился невероятным дальним ударом в 1/8 финала матча с "Оренбургом".
Уже на 1-й минуте хавбек нанес прицельный выстрел по воротам Андрея Климовича. Мяч летел прямо во вратаря, но в последний момент предательски вильнул в сторону.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.
Как сообщал OBOZREVATEL, подобный "радиоуправляемый" гол забил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. Полузащитник национальной сборной феноменальным ударом открыл счет в матче Кубка Украины против "Шахтера".
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