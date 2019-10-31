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31 октября • обновлено в 21:32
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Экс-футболист сборной Украины забил фантастический "виляющий" гол в России

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Бывший футболист молодежной сборной Украины Артем Полярус забил фантастический гол в Кубке России.

27-летний полузащитник "Химок" отметился невероятным дальним ударом в 1/8 финала матча с "Оренбургом".

Уже на 1-й минуте хавбек нанес прицельный выстрел по воротам Андрея Климовича. Мяч летел прямо во вратаря, но в последний момент предательски вильнул в сторону.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этим шедевром.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подобный "радиоуправляемый" гол забил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. Полузащитник национальной сборной феноменальным ударом открыл счет в матче Кубка Украины против "Шахтера".

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Тема
чемпионат России
Место
Россия
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