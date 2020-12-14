Полузащитник "Динамо" оценил жеребьевку плей-офф Лиги Европы

Полузащитник киевское "Динамо" Виталия Бульяский позитивно оценил результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

"Бело-синие" в первом раунде плей-офф сыграют с бельгийским "Брюгге", что является хорошим исходом для команды Мирчи Луческу. Об этом Буяльский заявил в комментарии пресс-службе вице-чемпионов Украины.

Он напомнил о том, что у киевлян не будет реваншистских настроений из-за поражения в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов в минувшем году.

"Хороший жребий. Мы довольно неплохо знаем "Брюгге", с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не поменялось. А о силе соперника и говорить не стоит, поскольку это действующий чемпион Бельгии, да и сейчас идет в лидерах чемпионата страны. Могу сказать, что у "Брюгге" очень хорошая команда, дважды обыграли "Зенит", – прокомментировал итоги жеребьевки Буяльский.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сыграет с тель-авивским "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы.