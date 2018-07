Полуголые игроки сборной Франции посвятили кричалку Путину

В сети появилось видео из раздевалки сборной Франции после победы на чемпионате мира-2018 по футболу. На видео игроки французской сборной исполнили кричалку, посвященную президенту России Владимиру Путину.

Путин пришел в раздевалку в компании коллег - французского президента Эммануэля Макрона и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, а также главы ФИФА Джанни Инфантино.

Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.



There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final



Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B