Полуголые игроки сборной Франции посвятили кричалку Путину

В сети появилось видео из раздевалки сборной Франции после победы на чемпионате мира-2018 по футболу. На видео игроки французской сборной исполнили кричалку, посвященную президенту России Владимиру Путину.
Путин пришел в раздевалку в компании коллег - французского президента Эммануэля Макрона и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, а также главы ФИФА Джанни Инфантино.
Putin. Macron. Infantino. Grabar-Kitarovic.— Goal (@goal) July 16, 2018
There were some big-name visitors in France and Croatia's locker rooms after the #WorldCup final
Credit: @Ruptly pic.twitter.com/EBMkL7011B
Также президенты трех стран побывали в раздевалке хорватов, где сделали совместное фото с игроками сборной Хорватии. На одном групповом снимке с Путиным оказались и Домагой Вида с Огненом Вукоевичем, которые еще недавно скандировали: "Слава Украине!"
Напомним, в финале ЧМ-2018 Франция победила Хорватию со счетом 4:2.
Как сообщал OBOZREVATEL, охране Путина пришлось защищать его в раздевалке сборной Франции.
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