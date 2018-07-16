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Полуголые игроки сборной Франции посвятили кричалку Путину

2.3тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео из раздевалки сборной Франции после победы на чемпионате мира-2018 по футболу. На видео игроки французской сборной исполнили кричалку, посвященную президенту России Владимиру Путину.

Путин пришел в раздевалку в компании коллег - французского президента Эммануэля Макрона и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, а также главы ФИФА Джанни Инфантино.

Также президенты трех стран побывали в раздевалке хорватов, где сделали совместное фото с игроками сборной Хорватии. На одном групповом снимке с Путиным оказались и Домагой Вида с Огненом Вукоевичем, которые еще недавно скандировали: "Слава Украине!"

Напомним, в финале ЧМ-2018 Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, охране Путина пришлось защищать его в раздевалке сборной Франции.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Хорватии по футболу
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Комментарии на сайте не модерированы
Kolesnyk Petro
Kolesnyk Petro
Та кричали путин хей хей хей с акцентом . Ну а без акцента он сами знаете кто
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Не вижу взорваных пердаков свидомых
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