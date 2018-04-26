"Арсенал" со скандалом упустил победу в полуфинале Лиги Европы

В четверг, 26 апреля, состоялись первые полуфинальные поединки Лиги Европы. Английский "Арсенал" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" (1:1), а в Марселе одноименный футбольный клуб на "Велодроме" обыграл "Ред Булл" из австрийского Зальцбурга (2:0).

Поединок в Лондоне ознаменовался скандальными удалениями в дебюте, которые наложили отпечаток на весь ход игры в дальнейшем.

Арсенал - Атлетико

Сперва французский арбитр Клеман Тюрпен с интервалом в 8 минут показал две желтые карточки хорватскому защитнику "Атлетико" Шиме Врсалько...

...а затем на 13-й минуте со скамейки за бурное возмущение этим удалением был выгнан главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Самыми приличными словами в его обращении к рефери были междометья.

После этого гости были вынуждены отойти всеми силами в оборону. "Арсенал" захватил центр поля, раз за разом накатывал опасные атаки на ворота Облака и на 61-й минуте Уилшер открыл счет в матче. Гризман после перехвата зачем-то пошел в обыгрыш у линии штрафной гостей и привез себе гол.

Процентное соотношение владения мяча 71 на 29 характерно демонстрировало происходящее на поле, но на 81-й минуте все тот же Гризман полностью реабилитировался, реализовав едва ли не единственный момент за всю игру.

Арсенал - Атлетико

Арсенал - Атлетико

Арсенал - Атлетико

Арсенал - Атлетико

Арсенал - Атлетико

Арсенал - Атлетико

Арсенал - Атлетико

Арсенал - Атлетико

"Арсенал" Англия – "Атлетико" Испания - 1:1

Голы: 1:0 – 61 Ляказетт, 1:1 – 82 Гризманн.

Арсенал – Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Уилшер, Джака, Рэмзи, Озил, Уэлбек, Ляказетт.

Атлетико – Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Врсалько, Годин, Сауль, Парти, Коке, Корреа (Савич, 75), Гамейро (Габи, 65), Гризманн (Торрес, 85).

Предупреждение: Врсалько (2).

Удаление: Врсалько (10).

Во втором полуфинале интриги не вышло. Французы легко на классе разделались с гостями из Австрии.

"Марсель" Франция – "Ред Булл" Австрия - 2:0

Голы: 1:0 – 15 Товен, 2:0 – 63 Н`Жи.

Марсель – Пеле, Сарр, Рами, Амави, Пайет, Луис Густаво, Окампос (Замбо-Ангисса, 52), Лопес (Н`Жи, 60), Товен (Жермен, 81), Сансон, Митроглу.

Ред Булл – Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 81), Самассеку, Вольф (Шлагер, 68), Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 60), Дабур.

Предупреждения: Лопес (20), Вольф (22).

Ответные встречи 1/2 финала ЛЕ состоятся через неделю, в четверг, 3 мая. Начало в 22:05.

Напомним, что накануне состоялись два первых полуфинала Лиги чемпионов. "Реал" наказал "Баварию", а "Ливерпуль" устроил голевое "изнасилование" "Ромы", забив итальянцам мять мячей.