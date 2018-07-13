Польского журналиста загнобили за поддержку сборной России на ЧМ-2018

Известного польского спортивного комментатора Дариуша Шпаковски обвинили в "слишком большой симпатии к российской сборной". Случилось это после его работы на матче четвертьфинала мундиаля Россия – Хорватия в эфире польского телеканала TVP. Матч завершился победой "шашечных" в серии послематчевых пенальти.

По окончании встречи проправительственные представители медиа Польши отметили, что Дариуш "слишком радовался" голам, забитым россиянами, да еще и процитировал фрагмент гимна РФ, говорится в сообщении rg.ru.

Комментатора жестко раскритиковали и предложили уволить с работы.

В спортивной редакции телеканала стали на защиту Шпаковски, отметив, что он одинаково радовался всем голам и был беспристрастен.

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