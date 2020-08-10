Польские болельщики о первом трансфере Луческу в "Динамо": пожалуйста, купите его сейчас

Первый трансфер киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу обрадовал многих фанатов польского "Леха".

Новость о том, что украинский клуб подписал предварительный контракт с Владимиром Костевичем, вызвала немалый интерес среди болельщиков на официальной странице "Динамо" в Twitter.

"Зачем ждать до января? Купите его сейчас", "Пожалуйста, купите его сейчас", "Спасибо вам", "Удачной вам борьбы против "Шахтера" с такими игроками", "Супер! Костевич провел очень слабый прошлый сезон за "Лех". Команде он не нужен", – пишут польские пользователи в комментариях.

Польские болельщики прокомментировали трансфер Костевича в "Динамо" Twitter

Польские болельщики прокомментировали трансфер Костевича в "Динамо" Twitter

Напомним, что 27-летний украинский футболист выступает на позиции левого защитника. В сезоне 2019/20 он принял участие в 27 матчах чемпионата Польши, отдав пять результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" интересуется 19-летним бразильским футболистом.