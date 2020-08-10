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Польские болельщики о первом трансфере Луческу в "Динамо": пожалуйста, купите его сейчас

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
4,0 т.
Владимир Костевич

Польские болельщики оценили подписание Владимира Костевича.

Первый трансфер киевского "Динамо" под руководством Мирчи Луческу обрадовал многих фанатов польского "Леха".

Новость о том, что украинский клуб подписал предварительный контракт с Владимиром Костевичем, вызвала немалый интерес среди болельщиков на официальной странице "Динамо" в Twitter.

"Зачем ждать до января? Купите его сейчас", "Пожалуйста, купите его сейчас", "Спасибо вам", "Удачной вам борьбы против "Шахтера" с такими игроками", "Супер! Костевич провел очень слабый прошлый сезон за "Лех". Команде он не нужен", – пишут польские пользователи в комментариях.

Польские болельщики прокомментировали трансфер Костевича в "Динамо"

Польские болельщики прокомментировали трансфер Костевича в "Динамо" Twitter

Польские болельщики прокомментировали трансфер Костевича в "Динамо"

Польские болельщики прокомментировали трансфер Костевича в "Динамо" Twitter

Напомним, что 27-летний украинский футболист выступает на позиции левого защитника. В сезоне 2019/20 он принял участие в 27 матчах чемпионата Польши, отдав пять результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" интересуется 19-летним бразильским футболистом.

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