Польша – Украина: онлайн видео голов
Национальная сборная Украины по футболу в эти минуты играет гостевой товарищеский матч против команды Польши.
На 40-й минуте голкипер нашей команды Андрей Лунин ошибся, когда далеко вышел из ворот, пытаясь отбить мяч. Пионтек дальним ударом открыл счет.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.
Польша – Украина 1:0
Гол: 1:0 – 40 Пионтек.
Польша – Скорупски, Валюкевич, Рыбус, Гумны, Бохневич, Гуральски, Плахета, Клих, Зелиньски, Милик, Пионтек.
Украина – Лунин, Матвиенко, Конопля, Кривцов, Зинченко, Макаренко, Михайличенко, Зубков, Коваленко, Ярмоленко, Яремчук.
Предупреждение: Гуральски (44).
Напомним, что данная игра стала девятой между этими сборными в истории.
До этого момента они встречались восемь раз (пять противостояний носили официальный характер). Каждая из команд одержала по три победы, еще два поединка завершились вничью.