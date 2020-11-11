Польша – Украина: онлайн видео голов

Национальная сборная Украины по футболу в эти минуты играет гостевой товарищеский матч против команды Польши.

На 40-й минуте голкипер нашей команды Андрей Лунин ошибся, когда далеко вышел из ворот, пытаясь отбить мяч. Пионтек дальним ударом открыл счет.

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Польша – Украина 1:0

Гол: 1:0 – 40 Пионтек.

Польша – Скорупски, Валюкевич, Рыбус, Гумны, Бохневич, Гуральски, Плахета, Клих, Зелиньски, Милик, Пионтек.

Украина – Лунин, Матвиенко, Конопля, Кривцов, Зинченко, Макаренко, Михайличенко, Зубков, Коваленко, Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждение: Гуральски (44).

Напомним, что данная игра стала девятой между этими сборными в истории.

До этого момента они встречались восемь раз (пять противостояний носили официальный характер). Каждая из команд одержала по три победы, еще два поединка завершились вничью.