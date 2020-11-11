Сборная Украины по футболу проиграла в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу в гостевом товарищеском матче проиграла национальной команде Польши.

Поединок на стадионе "Шленски" в Хожуве завершился со счетом 2:0, при этом Ярмоленко не реализовал пенальти, а первый гол мы пропустили после нелепой ошибки голкипера Андрея Лунина.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию игры Польша – Украина.

Андрей Шевченко с первых минут разбавил состав "сине-желтых". Вместе с безапелляционными игроками основы Ярмоленко, Зинченко, Яремчук, Кривцов на поле вышли футболисты. которые гораздо меньше играли в основе – Лунин (в 6-й раз в воротах), Ефим Конопля (2-й матч) и Зубков.

Матч начался в быстром темпе. Обе команды не задерживали мяч в центральном круге, быстро переводя атаки от одних ворот к другим, но без опасных ударов.

Первый удар в створ ворот на 8-й минуте нанес Зинченко. Этот момент стал переломным. Украинцы начали наседать, их контрвыпады стали острее и на 11-й минуте наши соотечественники заработали пенальти. Коваленко оформил перехват в центре поля, Ярмоленко ворвался в штрафную, где его сбил Бохневич.

Главный судья Мануэль Шюттенгрубер зафиксировал фол, однако футболист "Вест Хэма" с 11-метрового попал в штангу.

Украина высоко прессинговала, полностью контролируя мяч. На 21-й минуте пассивность польской защиты едва не позволила Коваленко затолкать круглого в сетку.

Польша огрызнулась двумя выпадами, заставив Лунина несколько раз вступать в игру.

Украинские футболисты грамотно атаковали, но в итоге пропустили первыми из-за нелепой ошибки Андрея Лунина. На 40-й минуте голкипер мадридского "Реала" далеко вышел из ворот, не смог выбить мяч и Пионтек отправил его в пустые ворота – 0:1.

Вторая половина началась с атак гостей, одна из которых едва не стала голевой. После флангового прострела от Конопли, Виктор Цыганков, вышедший вместо Зубкова, ударом в касание едва не сравнял счет.

На 62-й минуте у хозяев вышел Якуб Модер, первым же касанием, сделав счет 2:0. После розыгрыша штрафного поляк воспользовался сумбуром в штрафной, затолкав кожаную сферу нам в ворота

После этого поляки ушли в глухую оборону. Украина устроила настоящий штурм, но к успеху это не привело. Несколько великолепных моментов имел Виктор Цыганков, но хотя б сократить отставание динамовец не смог.

Польша – Украина 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 40 Пионтек, 2:0 – 63 Модер.

Польша – Скорупски, Валюкевич, Рыбус (Реца, 79), Гумны (Берешиньски, 78), Бохневич, Гуральски (Линетти, 62), Плахета (Шиманьски, 83), Клих, Зелиньски (Юзвяк, 46), Милик (Модер, 62), Пионтек.

Украина – Лунин, Матвиенко, Конопля (Бондарь, 63), Кривцов, Зинченко (Харатин, 56), Макаренко, Михайличенко, Зубков (Цыганков, 46), Коваленко (Сидорчук, 76), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46).

Предупреждения: Гуральски (44), Харатин (61).

Напомним, что в октябре подопечные Андрея Шевченко разгромно проиграли Франции в товарищеском матче со счетом 1:7, затем в Лиге наций минимально уступили Германии (1:2) и сенсационно одержали победу над Испанией (1:0).

Свои следующие поединки "сине-желтые" проведут в рамках Лиги наций: с Германией (14 ноября) и Швейцарией (17 ноября).