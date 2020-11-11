Польша – Украина: анонс и прогноз на матч

11 ноября сборная Украины проведет спарринг с командой Польши. Игра должна была пройти еще в марте, но ее перенесли из-за пандемии.

Для подопечных Андрея Шевченко это будет репетиция перед заключительными матчами в Лиге наций против Германии и Швейцарии. Польша – хорошо знакомый нам соперник. Мы обыгрывали его дважды в отборе ЧМ-2014, правда, затем уступили в финальной части Евро-2016. Прогнозировать исход товарищеской встречи всегда сложнее, но, аналитики Parimatch, официального партнера национальной сборной Украины, на данный момент дают 58% на то, что этот гостевой матч сборная Украины как минимум не проиграет.

Выкладываться на полную поляки вряд ли станут, ведь их также ждут матчи Лиги наций. Польша лидирует в своей группе с минимальным отрывом от Италии и на два очка опережает Нидерланды. И с этими сборными ей предстоит сыграть после встречи с Украиной. Также стоит отметить, что поддержки трибун у хозяев поля не будет. Как раз накануне в стране ужесточили карантин.

Увы, у Андрея Шевченко продолжаются кадровые проблемы. Из-за травм и коронавируса он не сможет рассчитывать на Бущана, Миколенко, Караваева, Тымчика, Михайличенко, Шапаренко, Кравца, Попова и Корниенко. Впрочем, в матчах с Германией и Испанией молодежь показала, что на нее уже также можно положиться.

Главному тренеру сборной Украины вновь придется экспериментировать с составом. Но и у поляков не все гладко, игру пропустят Бартломей Дронговский ("Фиорентина"), Михал Карбовник ("Легия") и Дамиан Кондзер ("Эйбар"). Зато усилил команду игрок "Норвича" Пшемыслава Плахету, который должен был выступать в сборной Польши U-21.

Обоим наставникам придется как следует поломать голову, чтобы подобрать оптимальный состав на этот спарринг. И от того, чье тренерское мастерство окажется выше, будет зависеть результат.