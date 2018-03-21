Польша объявила бойкот ЧМ-2018: спортивные итоги 20 марта

Президент Польши Анджей Дуда отказался участвовать в церемонии открытия и других официальных мероприятиях чемпионата мира по футболу 2018 года в России, а украинский футболист Тарас Романчук, сбежавший в Польшу, был шокирован в новой стране. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости вторника, 20 марта.

Кроме того, в Англии придумали, как нанести серьезный удар по Путину. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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