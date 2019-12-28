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28 декабря • обновлено в 17:43
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"Положить конец": министр спорта Испании сделал резкое заявление о скандале с Зозулей

2.6т
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Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао уверен, что судья правильно делал, остановив матч из-за оскорблений украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.

"Мы совместно должны защищать то, что всем нам приносит радость. История с Зозулей показательна, арбитр и обе команды поступили образцово, так, как и должны были. Я за то, чтобы прерывать матчи, если ситуация того требует. Не нужно бояться, нужно действовать в соответствии с законом и обращать внимание на все нарушения, чтобы положить конец нетерпимости", – заявил Гирао на презентации книги о борьбе с расизмом в футболе.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
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