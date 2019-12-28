"Положить конец": министр спорта Испании сделал резкое заявление о скандале с Зозулей

Министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао уверен, что судья правильно делал, остановив матч из-за оскорблений украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.
"Мы совместно должны защищать то, что всем нам приносит радость. История с Зозулей показательна, арбитр и обе команды поступили образцово, так, как и должны были. Я за то, чтобы прерывать матчи, если ситуация того требует. Не нужно бояться, нужно действовать в соответствии с законом и обращать внимание на все нарушения, чтобы положить конец нетерпимости", – заявил Гирао на презентации книги о борьбе с расизмом в футболе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2017-го Зозуля перешел в "Райо Вальекано"
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды .
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.
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