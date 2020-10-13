Половину украинцев с билетами не пустят на "Олимпийский" на матч с Испанией: названа причина

Максим Иншаков Футбол 19:42, 13.10.2020 Обновлено: 01:24, 14.10.2020

Квота билетов на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания сокращена с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский".

Как информирует пресс-служба УАФ, соответствующее решение было принято по итогам срочного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Половина болельщиков не попадут на стадион
Instagram УАФ

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели текущую ситуацию, в том числе проанализировали динамику заболеваний COVID-19, и приняли во внимание тот факт, что Киев с 12 октября находится в "оранжевой" зоне и пришли к выводу, что целесообразно уменьшить квоту продажи билетов на поединок Лиги наций.

Первые 15%, которые были проданы ранее, остаются действительными. Остальные билеты будут отменена, а тем, кто уже успел их приобрести, будет компенсирована их полная стоимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок на столичном НСК "Олимпийский" Украина – Испания начнется в 21:45. Уже названы телеканалы, которые покажут игру. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры.

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