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24 января • обновлено в 05:01
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Полный запрет: российский футбольный клуб принял особые меры из-за коронавируса

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В российском футбольном клубе "Уфа" предприняли особые меры для борьбы с эпидемией гриппа, которая разразилась в команде на фоне распространившегося в Китае смертельного коронавируса nCoV.

Как сообщает prosportstory в Instagram, главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на экстренном собрании команды ввел запрет на рукопожатия.

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В настоящее время в команде, которая проводит тренировочные сборы на Кипре, заболели гриппом несколько человек. Все они помещены в карантин. 25 января "Уфа" проведет контрольный матч на сборах с польским клубом "Шленск" (Вроцлав).

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая предприняли беспредентные меры безопасности, отменив все спортивные мероприятия в стране в связи с эпидемией смертельного вируса.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавирус 2019-nCoV
Место
Кипр
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кто то верит в это фуфло?))))Ау...украинцы..
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