Полный запрет: российский футбольный клуб принял особые меры из-за коронавируса

В российском футбольном клубе "Уфа" предприняли особые меры для борьбы с эпидемией гриппа, которая разразилась в команде на фоне распространившегося в Китае смертельного коронавируса nCoV.

Как сообщает prosportstory в Instagram, главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на экстренном собрании команды ввел запрет на рукопожатия.

В настоящее время в команде, которая проводит тренировочные сборы на Кипре, заболели гриппом несколько человек. Все они помещены в карантин. 25 января "Уфа" проведет контрольный матч на сборах с польским клубом "Шленск" (Вроцлав).

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая предприняли беспредентные меры безопасности, отменив все спортивные мероприятия в стране в связи с эпидемией смертельного вируса.

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