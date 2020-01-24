Полный запрет: российский футбольный клуб принял особые меры из-за коронавируса

В российском футбольном клубе "Уфа" предприняли особые меры для борьбы с эпидемией гриппа, которая разразилась в команде на фоне распространившегося в Китае смертельного коронавируса nCoV.
Как сообщает prosportstory в Instagram, главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на экстренном собрании команды ввел запрет на рукопожатия.
Как нам стало известно, на экстренном собрании команды "Уфа" главный тренер Вадим Евсеев запретил здороваться за руку. Это сделано в целях остановить эпидемию гриппа. На данный момент несколько человек помещено в карантин. О переносе гостевого матча "Краснодар" -"Уфа" речи пока не идёт.Напомним, "Уфа" проходит сборы на Кипре. #фкуфа #рпл
В настоящее время в команде, которая проводит тренировочные сборы на Кипре, заболели гриппом несколько человек. Все они помещены в карантин. 25 января "Уфа" проведет контрольный матч на сборах с польским клубом "Шленск" (Вроцлав).
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая предприняли беспредентные меры безопасности, отменив все спортивные мероприятия в стране в связи с эпидемией смертельного вируса.
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