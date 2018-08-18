"Полный произвол": клуб УПЛ держит тренера "в плену"

Пока "Арсенал-Киев" крутится на дне УПЛ (1 очко в 5-ти матчах), в клубе не угасает конфликт с назначением нового тренера. Фабрицио Раванелли позвали в межсезонье, без веских причин устранив от работы прежнего главного тренера - Сергея Литовченко. Более того, у Литовченко с клубом до сих пор действует контракт, и сейчас у "Канониров" формально два тренера…

Сам же Литовченко уже готов приступить к новой работе, но не все так просто - "Арсенал" пока даже не отдает тренеру трудовую. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал спортивный юрист Илья Скоропашкин, представляющий интересы Литовченко в переговорах с клубом.

"Мы пока не подавали иск в суд, продолжая вести переговоры. Хотя это сложно назвать "переговорами" - больше это похоже на одностороннее движение с нашей стороны. Сергей Викторович уже уехал в Беларусь, имея новое предложение по работе, но "Арсенал" ведет себя исключительно неадекватно", - говорит Скоропашкин.

"Арсенал" не дал Литовченко возможность продолжать работать в клубе, пригласив на его место нового тренера. Сергей Викторович несколько раз обращался в клуб с официальным заявлением, в котором просил дать ему возможность исполнять свои обязанности, предписанные контрактом, - клуб это проигнорировал. Литовченко также просил обозначить ему новые должностные обязанности (ведь был разговор о возможности перейти на другую должность), это тоже было проигнорировано. Кроме этого, у клуба имеется значительная сумма задолженностей перед Литовченко, более чем за 3 месяца, которую также не спешат выплачивать", - поведал юрист.

Однако, как оказалось, к прошлым трудностям в отношениях "Арсенала" и Литовченко добавилось новое обстоятельство - в клубе не отдают тренеру трудовую книжку.

"Но самым вопиющим является отказ "Арсенала" добровольно уволить Литовченко и выдать ему трудовую книжку! В итоге человек просто не может устроиться на новую работу, потому что ему не отдают документы. Чем вызвано такое отношения к тренеру, который внес неоценимый вклад в развитие клуба - трудно понять. Я веду диалог с руководством клуба, но все безуспешно. Директор клуба отсылает по всем вопросам к президенту - Ивице Пиричу, который не является подписантом и, с его слов, не имеет возможности в данный момент закрыть долг перед Литовченко. Здесь на лицо конфликт между директором и президентом", - рассказал Скоропашкин.

Илья Скоропашкин

Ситуация все больше заходит в тупик, а сам Илья Скоропашкин прямо называет действия клуба "произволом".

"Поэтому пока все находится в таком непонятном состоянии, и что себе думают в "Арсенале" - мне тяжело сказать. Но все это очень серьезное нарушение прав тренера со стороны клуба. Их нынешняя деятельность - это, по сути, произвол", - считает юрист.

Ранее Литовченко уже говорил про намерение судиться с "Арсеналом", если ситуация не решится нормальным путем, однако иск пока не подан.

"Мы понимаем, если обратиться в суд, вопрос не решится сразу - это длительные процесс. Но я вижу, что без этого не обойтись. Потому что со стороны клуба нет никаких конструктивных действий - есть только обещания. Думаю, мы подождем где-то до конца августа или начала сентября, пока спадет жара. Может у людей еще наступит благоразумие, и они поймут, что себя нельзя так вести", - говорит Скоропашкин.

"Первая и единственная в Украине судебная инстанция для рассмотрения таких споров - Палата по разрешению споров ФФУ. Следующей инстанцией, куда можно обратиться после палаты, - Спортивный арбитражный суд Лозанны. Руководители "Арсенала" ставят под угрозу ситуацию в клубе. Учитывая такие грубые нарушения, мы будем требовать применения жестких санкций, вплоть до запрета регистрации новых футболистов. Клуб пригласил иностранного специалиста фактически на "живое" место, которое занимал Литовченко, что тоже отпечатывается на репутации и клуба, и нового тренера. Все это говорит о том, что клуб изначально ведет себя крайне неадекватно", - подытожил Илья Скоропашкин.