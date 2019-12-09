Полный беспредел: полиция применила гранаты на матче чемпионата Бразилии

Полиция использовала гранаты, чтобы успокоить болельщиков "Крузейро", которые устроили беспорядки после вылета их команды в низший дивизион бразильского чемпионата.

Как сообщает агентство Eurosport, в матче последнего тура Серии А "Крузейро" принимал на своем поле "Палмейрас" и проиграл со счетом 0:2, заняв 17-е место в таблице. После второго пропущенного мяча фанаты хозяев начали выламывать кресла и пытались прорваться на поле. Для подавления беспорядков полиции пришлось использовать гранаты, которые распугали болельщиков и заставили их покинуть трибуны.

"Крузейро" – "Палмейрас"

Этот вылет стал первым в истории чемпионатов Бразилии для "Крузейро". В прошлом сезоне команда заняла место в середине таблицы, пробившись в Кубок Либертадорес.

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