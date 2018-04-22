Полиция завела дело на ультрас "Шахтера", который сжег флаг "Новороссии"

Полиция Харькова составила протокол на представителя ультрас "Шахтера", который сжег "флаг Новороссии" на матче с "Динамо".

"На матче в Харькове был задержан поджигатель. 10 милиционеров на входе на стадион задерживали – наверное, целая спецоперация. На поджигателя доблестной харьковской милицией был составлен протокол о "мелком хулиганстве", - написал представитель ультрас "Шахтера" Виталий Овчаренко у себя в Facebook.

Овчаренко объяснил, почему фанаты совершили эту акцию сожжения.

"Сожгли, чтобы показать, что дончане не сепары, что дончане ненавидят оккупантов на более серьезном-личном уровне чем, например винничане или черкасщане. Луганчане и крымчане нас поймут. Сожгли, чтобы отправить сообщение туда – оккупантам: "Мы продолжаем вас ненавидеть", - подытожил ультрас "горняков".

Напомним, что игра 27-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершилась со счетом 0:1.