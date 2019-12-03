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3 декабря • обновлено в 15:37
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Полиция сделала громкое заявление о расследовании "договорняков" в украинском футболе

1.8т
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Национальная полиция прекратила следствие по делу о коррупции и договорных матчах в чемпионатах Украины всех уровней.

Как сообщает "Укринформ", по состоянию на 21 ноября Главное следственное управление (ГСУ) Нацполиции прекратило расследование на период процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. В ГСУ не сообщили, о каких именно процессуальных действиях идет речь.

Договорные матчи в Украине

Договорные матчи в Украине

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Напомним, что в мае 2018 года в Нацполиции, МВД, Генпрокуратуре и Федерации футбола Украины (теперь УАФ) отчитались о проведении 40 обысков на территории 10 областей. В результате следственной работы была задокументирована деятельность пяти преступных организаций и 35 футбольных клубов.

По информации "Украинской правды", в договорных матчах могут быть замешаны пять клубов украинской Премьер-лиги: "Олимпик", "Десна", "Ворскла", "Заря" и "Александрия".

Как сообщал OBOZREVATEL, львовские "Карпаты" обратились к городским властям с просьбой предоставить обещанную помощь клубу.

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Тема
Премьер-лига Украины
Тег
Национальная полиция Украины
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