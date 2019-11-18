"Политический вопрос": Мутко выступил против иностранцев в российском футболе

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выступил против легионеров в чемпионате РФ.

По мнению скандального функционера, который является фигурантом грандиозного допингового скандала с российскими спортсменами, Премьер-лига РФ должна работать в интересах национальной сборной.

"Это политический вопрос. Моя позиция проста: мы должны исходить из того, что есть спортивное гражданство. Если ты играешь за другую сборную, то почему тебя должны тренировать здесь, в России? Я читаю, знаю другие мнения, но если ты не будешь защищать свой рынок, его займут другие", – приводит слова Мутко ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу потерпела разгромное поражение от Бельгии в последнем домашнем матче отбора на Евро-2020.

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