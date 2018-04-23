"Политическая структура": Григорий Суркис жестко прошелся по ФФУ

Вице-президент УЕФА Григорий Суркис на церемонии передачи Киеву и ФФУ Кубков Лиги чемпионов рассказал о своем отношении к работе Федерации футбола Украины.

- Что вы думаете про историю с тремя членами Исполкома ФФУ, которых отстранили от их деятельности после лозаннского суда?

- Я буду совершенно откровенен. Права, которые даны любому гражданину по Конституции Украины, позволяют каждому высказывать свою гражданскую позицию. И эта позиция никоим образом не монополизирует право, кто бы не являлся президентом Федерации Украины на сегодняшний день, запрещать своим членам, тем более такого высокого ранга, как вице-президенты с колоссальным опытом - Бандурко, Кочетову, а также господину Франкову отстаивать свою позицию. Они и на Исполкоме, и в лозаннском суде говорили, что жизнь людей - это самая главная ценность на сегодняшний день.

Не будем возвращаться к перипетиям того, что уже случилось. Важно другое. Те ошибки, которые, на мой взгляд, делает руководство ФФУ и ее Исполком, в конечном итоге позорят в полном смысле этого слова украинское руководство и перспективы развития украинского футбола в историческом масштабе. Футбол должен объединять, а не разъединять. Сегодня же на определенных местах созданы фейковые организации. Я говорю об этом впервые, но не в силу того, что я не уважаю народных депутатов и не в силу того, что я против их участия в популяризации футбола. Я против политизации футбола.

А сегодня Федерация фактически превратилась в политическую структуру, где популизм правит балом, где абсолютно отсутствует здравый смысл, где на сегодняшний день нет места морали, нравственности и этике по отношению к своим членам. Которые десятки лет верой и правдой служили развитию футбола. Как говорится на украинском языке - это "ганебна iсторiя", последствия которой будут очень плохими.

- Вы вице-президент УЕФА. Общались ли вы с представителями УЕФА, в частности с Чеферином? В действующей Федерации футбола Украины 11 народных депутатов. Как УЕФА на это реагирует?

- Скажу откровенно - у меня двусмысленная позиция. Кроме всего прочего, я председатель комитета национальных ассоциаций УЕФА. Это комитет, который по своей сути должен давать оценку таким явлениям. Базовыми принципами УЕФА и ФИФА является невмешательство национальных правительств и политиков в деятельность Федераций футбола. Если бы я не был гражданином Украины, то уже бы бил в колокола. Но я все время надеялся на то, что будет преобладать здравый смысл, а не желание монополизировать футбольную власть. И соответственно в какой-то момент как минимум сработает тормозной путь, чтобы остановить этот гнусный процесс. Я привык называть вещи своими именами.

С каждым днем это приобретает все больший резонанс. Я уверен, что УЕФА, независимо от того, буду я говорить с Чеферином или нет, мониторит ситуацию в Украине. Другое дело, что некоторые люди пытаются прикрыть свои деяния прекрасными событиями, которые через месяц с небольшим состоятся в Киеве. С таким высочайшим доверием европейской футбольной семьи, давшей нам возможность лицезреть 24 и 26 мая финалы женской и мужской Лиги чемпионов, эта грязь никому не нужна. Но я убежден в одном - оценки и выводы обязательно будут сделаны. В этом у меня нет никакого сомнения.

- В следующем году выборы УЕФА. В СМИ появляются слухи, что Павелко якобы метит на место Григория Суркиса как вице-президент УЕФА. Не слишком ли быстро для него?

- С одной стороны, для меня будет нескромно характеризовать поведение человека, о котором вы говорите по одной простой причине. Если на Исполкоме проводится рейтинговое голосование за год до до подачи Федерацией Украины своего кандидата на место члена исполкома УЕФА, и в этом голосовании принимает участие Суркис, который свою кандидатуру еще даже не выдвигал и не выдвигала общественность - это выглядит даже не странно, а смешно. Это первое.

Второе - пока я с 2004 года заслужил статус вице-президента УЕФА своим опытом, профессионализмом, преданностью футболу, прошло 9 лет. В 2013 году я стал вице-президентом УЕФА. Не сомневаюсь в том, что в УЕФА есть масса достойных людей на случай того, если я не продолжу свой путь в 2019 году и не останусь членом Исполкома. Но это вопрос досужий.

Суть заключается в другом. Господин Павелко не может по взмаху волшебной палочки вот так взять и стать вице-президентом УЕФА. Даже если он очень захочет. Можно прыгнуть на два метра, на четыре, но нельзя прыгнуть сразу на сто метро вверх и на сто метров по горизонтали. Есть хорошее английское выражение "step by step" - шаг за шагом. Нужно уметь терпеть, работать и не популяризировать персонально себя. Нужно популяризировать футбол, чтобы он имел импульс для развития в нашей стране. Чтобы за досужими фразами и битьем себя в грудь со словами: "Я - патриот" не скрывался лжепатриотизм. Я уверен, что время все расставит на свои места. Каждый человек получит по заслугам.

- Вы интересовались историей с широко разрекламированным заводом, который нынешнее руководство ФФУ воспринимает как гигантское достижение. Журналисты из Николаева провели расследование и выяснили, что один квадратный метр искусственной травы, которую делает этот завод, стоит 20 евро. Такой же квадратный метр такой же травы можно купить у украинских посредников за 12 евро. Все деньги и все государственные тендеры идут одной компании, которую создавала ФФУ. Что вы думаете по этому поводу?

- Есть одно слово - коррупция. Хотя я не специалист по строительству газонов, но когда я был народным депутатом с 2003-го по 2006-й год, используя возможности Федерации Украины и спонсоров, за короткое время ФФУ было построено более тысячи футбольных площадок. А в 2004-м году, если я не ошибаюсь, их было 450. 31 из которых была изготовлена на тот миллион швейцарских франков, которые УЕФА перечислил конкретно на эту программу.

Все цифры известны и могут подвергаться анализу. К сожалению, я не подвергал анализу те цифры, о которых вы сейчас говорите. Но если на эту программу выделяются средства из государственного бюджета, то любой человек, будь это президент ФФУ или руководитель дочернего предприятия Федерации Украины, просто обязан продемонстрировать, что они борются за каждую гривну государственных средств. Хотя там есть еще и другие работы.

Скажу вам откровенно - это вызывает у меня удивление и возмущение. А самое главное, что вызывает у меня изумление, это то, что определенные люди, не считаясь со здравым смыслом, берут на себя ответственность строить схемы, в которых нет абсолютно никакой прозрачности, нет никакой конструкции. Все это влечет за собой то слово, с которого мы начинали и о чем говорят журналисты - коррупцию. На мой взгляд это просто низко, никчемно, аморально и безнравственно.

- Как вы относитесь к тому, что Павелко сейчас ездит с рабочими визитами по Украине одновременно как народный депутат, как глава бюджетного комитета ВР и как президент ФФУ?

- Было такое произведение "Двуликий Янус". Сейчас этот Янус действует по какой-то только ему понятной схеме, которая не укладывается в голове нормального человека. Можно обмануть кого-то один раз или два, но обманывать всегда, в том числе президента страны, человека, в чьей фракции ты состоишь, на мой взгляд, бессмысленно и безнадежно. Это дает мне основания говорить о том, что проводятся схемы, которые монополизируют право одной структуры, как бы она не называлась, и дают право диктовать правила игры как за столом Исполкома, так и в коммерческих программах, которые проводятся якобы в интересах широких масс населения. На мой взгляд, это как минимум неправильно с моральной точки зрения.

- Вам сегодня не дали слова на сцене. Как вы считаете, это случайность?

- В принципе ФФУ меня сюда и не приглашала. Меня сюда пригласил мой друг - легендарный спортсмен Виталий Кличко. С братьями я дружу десятки лет. Виталий Владимирович позвонил и сказал: "Григорий Михайлович, я хотел бы, чтобы вы сегодня были рядом с мной. Вы будете?". Я ответил, что у меня нет никакого приглашения. Он сказал: "Сегодня я мэр города Киева. Приезжайте пожалуйста, я с удовольствием буду рядом".

С 2004 года я мечтал и продвигал идею проведения Польшей и Украиной чемпионата Европы, во что никто не верил. Но это свершилось, и мы провели блестящий турнир в 2012 году. После этого в Восточной Европе и Варшава, и Бухарест, и Тбилиси, и Скопье принимают турниры под эгидой УЕФА. В 2014 году господин Платини, сидя за столом с президентом страны и со мной, сказал, что Суркис сделал ему дырку в голове - предоставить Украине финал Лиги чемпионов.

Рассматривался вопрос его проведения в 2020 году. Но я тогда сказал, что нас интересует финал Лиги чемпионов в 2018 году, который завершал бы турнир перед другим известным мероприятием. Я неуклонно и лоббировал этот турнир. Когда Александр Чеферин стал президентом УЕФА 15 августа 2006 года, то на следующий день на Исполкоме было утверждено решение о предоставлении нам финала.

Была проделана огромная работа. Я был одним из тех, кто в 1991-м году вместе с Виктором Банниковым привез на тот момент президенту ФИФА Авеланжу и генеральному секретарю Блаттеру документы для принятия Украины как независимого государства в футбольную семью. Также мы привезли документы президенту УЕФА Йоханссону для принятия в европейскую футбольную семью. Я знаю этих людей более 25 лет. Знаю, как на сегодняшней день в лабиринтах возможностей движется абсолютно честное и прозрачное лоббирование своей страны. В том случае - лоббирование Украины и Киева для принятия финала Лиги чемпионов.

После Исполкома я позвонил Павелко и сказал, что мы получили право провести финал Лиги чемпионов. Было много счастья и радости. Но у меня такое впечатление, что у господина Павелко к получению этого турнира имеют отношение даже его уборщицы. А ваш верный слуга господин Суркис не имеет возможности быть приглашенным на мероприятие, организованное ФФУ. Не важно, любят меня или нет. В быту можно руку друг другу не подавать, но какой-то принцип корпоративной этики у президента ФФУ должен присутствовать. Для этого должны быть воспитание и культура.

Но не будем говорить о грустном. Давайте говорить о счастье, которое наполняет и меня в том числе. Ведь я приложил небольшую часть своего опыта для того, чтобы сегодня мы наблюдали два прекрасных трофея в городе Киев. Независимо от того, говорил я на этой сцене или нет. Нужно понимать, что подлость никогда не правила миром. Я считаю, что приличных и порядочных людей всегда больше. Они понимают, что корпоративная видимость отношений в глазах иностранцев должна быть.