Пол Гаскойн рассказал про ад в "Манчестер Юнайтед"

Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн прокомментировал слова сэра Алекса Фергюсона о том, что в "Манчестер Юнайтед" его карьера могла сложиться иначе.

Пол Гаскойн (1993 год)

В 1988 году легендарный английский футболист выбирал между "Тоттенхэмом" и МЮ. "Шпоры" соблазнили его лучшими условиями, и Гаскойн уехал в Лондон. В последующие годы карьера Газзы пошла под откос, а ближе к футбольной пенсии он серьезно страдал от пристрастия к алкоголю.

"Алекс Фергюсон говорит, что все было бы иначе, если бы я подписался в "Манчестер Юнайтед"? Ну, Рио Фердинанд сбежал с гребаного допинг-теста. Эрик Кантона с двух ног вломил в шею какому-то е*лану на трибуне, Уэйн Руни вые*ал старушку. И Райан Гиггз т*ахнул жену своего брата. Гребаный ад, чувак", – цитирует Гаскойна Евроспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Гаскойн был задержан британской полицией из-за сексуальных домогательств к женщине в поезде.

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