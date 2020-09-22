Покинувший "Динамо" Кравец за один день перешел в новый клуб

Нападающий сборной Украины Артем Кравец, который принял решение покинуть "Динамо" ради получения стабильной игровой практики, официально перешел в турецкий "Коньяспор".

Идущим 13-м в турнирной таблице клуб объявил о подписании контракта с футболистом сроком на два года.

"Konyaspor için bütün kalbimi vereceğim..." 💚



🎶 Kill Bill Whistle: #ArtemKravets pic.twitter.com/eTEN565xEF — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) September 22, 2020

Отметим, что после ухода из столичной команды зимой 2018 года Кравец на протяжении полутора лет уже выступал в местной Суперлиге в составе "Кайериспора". За турецкий клуб он провел 63 матча, забив 21 гол и отдав 1 результативную передачу. После окончания сезона 2019/20 руководство команды попросило украинца начать поиски нового коллектива, несмотря на то, что его контракт действовал до лета 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравец после разрыва с вице-чемпионами Украины заявил, что принял решение покинуть "Динамо", чтобы побороться за место в национальной команде на Евро-2020, которое пройдет летом 2021 года.