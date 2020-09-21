Покинувший "Динамо" Кравец выступил с резким заявлением и расказал о лжи и дилетантах

Александр Чеканов Футбол 21:14, 21.09.2020 Обновлено: 21:27, 21.09.2020

Украинский нападающий Артем Кравец выступил с гневным заявлением после публикации в СМИ информации о его якобы конфликте с главным тренером "Динамо" Мирчи Луческу, который привел к его уходу из команды.

31-летний футболист заявил, что его никто не выгонял из команды и обвинил журналистов в провокации против "бело-синих".

"Как же мне нравятся вот такие "инсайды". Из-за таких дилетантов и складывается негативное отношение к СМИ у людей. Мало того, что вы нагло врете, так еще и пытаетесь очернить руководство клуба и тренера. Меня никто не выгонял. Мои физические кондиции одни из лучших в моей карьере и я ни на одной тренировке не был худшим", – написал Артем на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Кравец назвал причиной своего решения покинуть "Динамо" желание попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020.

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