Покинувший "Динамо" Кравец: теперь смогу смотреть в глаза бывшим партнерам

Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец, который покинул "Динамо" ради получения игровой практики, опубликовал у себя в Instagram фотографию с одной из тренировок киевлян.

На ней видно, что футболист показал второй результат в команде по количеству преодоленной дистанции. Ранее Кравец выступил с резким ответом на информацию о том, что его якобы выгнали из "Динамо", поскольку он был одним из худших на тренировках.

"Одна из тренировок, "где я не был готов". Не хотел оправдываться, но теперь смогу "смотреть в глаза" бывшим партнерам по команде", – написал нападающий на своей странице в социальной сети.

Артем Кравец показал фото с одной из тренировок "Динамо" Instagram Артема Кравца

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравец феерически дебютировал за "Коньяспор", сделав дубль и отдав голевую передачу в матче турецкой Суперлиги против "Бешикташа".