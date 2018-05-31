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Покинувшему "Реал" Зидану предложили работу в Украине

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Знаменитый французскому тренеру Зинедину Зидану предложил работу МФК "Николаев". Клуб Первой лиги Украины соответствующее предложение разместил у себя в Twitter.

Кроме того, пресс-служба украинской команды продемонстрировала, как могла выглядеть реакция специалиста на такое предложение.

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Напомним, что 31 мая Зидан на специальной пресс-конференции объявил о том, что покидает мадридский "Реал".

В свою очередь президент победителя Лиги чемпионов Флорентино Перес признался, что такой шаг со стороны тренерастал для него полной неожиданностью.

Персона
Зинедин Зидан
Место
Украина
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