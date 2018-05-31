Покинувшему "Реал" Зидану предложили работу в Украине

Знаменитый французскому тренеру Зинедину Зидану предложил работу МФК "Николаев". Клуб Первой лиги Украины соответствующее предложение разместил у себя в Twitter.
🔥🔥🔥#WelcomeZidane pic.twitter.com/vlChCP4c4y— MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 мая 2018 г.
Кроме того, пресс-служба украинской команды продемонстрировала, как могла выглядеть реакция специалиста на такое предложение.
Когда получил предложение возглавить @mfcmykolaiv #WelcomeZidane @realmadrid pic.twitter.com/eE6IqhMP3J— MFC Mykolaiv (@mfcmykolaiv) 31 мая 2018 г.
Напомним, что 31 мая Зидан на специальной пресс-конференции объявил о том, что покидает мадридский "Реал".
В свою очередь президент победителя Лиги чемпионов Флорентино Перес признался, что такой шаг со стороны тренерастал для него полной неожиданностью.