Покинувшему "Реал" Зидану предложили работу в Украине

Знаменитый французскому тренеру Зинедину Зидану предложил работу МФК "Николаев". Клуб Первой лиги Украины соответствующее предложение разместил у себя в Twitter.

Кроме того, пресс-служба украинской команды продемонстрировала, как могла выглядеть реакция специалиста на такое предложение.

Напомним, что 31 мая Зидан на специальной пресс-конференции объявил о том, что покидает мадридский "Реал".

В свою очередь президент победителя Лиги чемпионов Флорентино Перес признался, что такой шаг со стороны тренерастал для него полной неожиданностью.