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30 сентября • обновлено в 19:22
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Покинет сборную Украины? СМИ объявили о скором назначении Шевченко

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Итальянский "Милан" в скором времени может возглавить легендарный украинский форвард Андрей Шевченко, который с лета 2016 года руководит национальной сборной Украины.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Image Sport

В последнем туре Серии А "россо-нери" проиграли "Фиорентине" (1:3). После шести сыгранных туров "Милан" занимает 16-е место в чемпионате Италии, имея в активе всего 6 очков. По сообщению TuttoMercatoWeb, Шевченко рассматривается руководством как один из кандидатов на роль преемника Марко Джампаоло на посту главного тренера.

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Напомним, что с 1999-го по 2006 годы Шевченко успешно выступал за один из самых титулованных клубов мира, превратившись в живую легенду "Милана". Также он провел в клубе сезон-2008/09, вернувшись из не совсем успешной "командировки" в "Челси". Всего за "Милан" Шева сыграл в 322 матчах и забил 175 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали футболиста "Динамо", которого может также купить "Милан".

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Персона
Андрей Шевченко
Место
Италия Милан
Теги
ФК Милан Сборная Украины по футболу
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Шевченко пусть себе идет, но вместе с ним же уйдут Мауро Тассотти и Андреа Малдера. А это уже плохо для сборной - они "мозговой центр" тренерского штаба.
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