Покинет сборную Украины? СМИ объявили о скором назначении Шевченко

Итальянский "Милан" в скором времени может возглавить легендарный украинский форвард Андрей Шевченко, который с лета 2016 года руководит национальной сборной Украины.

Андрей Шевченко Image Sport

В последнем туре Серии А "россо-нери" проиграли "Фиорентине" (1:3). После шести сыгранных туров "Милан" занимает 16-е место в чемпионате Италии, имея в активе всего 6 очков. По сообщению TuttoMercatoWeb, Шевченко рассматривается руководством как один из кандидатов на роль преемника Марко Джампаоло на посту главного тренера.

Новости Партнер Андрея Шевченко задолжал миллионы долларов

Напомним, что с 1999-го по 2006 годы Шевченко успешно выступал за один из самых титулованных клубов мира, превратившись в живую легенду "Милана". Также он провел в клубе сезон-2008/09, вернувшись из не совсем успешной "командировки" в "Челси". Всего за "Милан" Шева сыграл в 322 матчах и забил 175 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали футболиста "Динамо", которого может также купить "Милан".

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!