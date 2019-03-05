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Показаны "жуткие" последствия "пыток" Кокорина в тюрьме - фотофакт

16.1тЧитать материал на украинском

Представитель московского управления ФСИН Сергей Цыганков опроверг информация об ожоге футболиста Александра Кокорина.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Комсомольская правда

Накануне адвокат Кокорина Алексей Ромашов рассказал, что спортсмену сожгли кожу и мышечную ткань на ноге в результате некачественного электрофореза. Он заявил, что из-за этого у футболиста началось нагноение.

По словам Цыганкова, после заявлений Ромашова ФСИН провела проверку. Специалисты не нашли у Кокорина ожогов. По их словам, речь идет о "незначительном покраснении кожи".

Позже канал Life Shot опубликовал в Telegram фотографию поврежденной ноги спортсмена. На снимке видны лишь небольшие царапины, замазанные зеленкой.

"Жуткие" кадры "сожженной" ноги Кокорина после прохождения электрофореза в Бутырке. Вот как выглядят настоящие пытки в колонии", — с сарказмом отмечают авторы фотографии.

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Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

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Персона
Александр Кокорин
Место
РоссияМосква
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