Показаны "жуткие" последствия "пыток" Кокорина в тюрьме - фотофакт

Представитель московского управления ФСИН Сергей Цыганков опроверг информация об ожоге футболиста Александра Кокорина.

Александр Кокорин Комсомольская правда

Накануне адвокат Кокорина Алексей Ромашов рассказал, что спортсмену сожгли кожу и мышечную ткань на ноге в результате некачественного электрофореза. Он заявил, что из-за этого у футболиста началось нагноение.

По словам Цыганкова, после заявлений Ромашова ФСИН провела проверку. Специалисты не нашли у Кокорина ожогов. По их словам, речь идет о "незначительном покраснении кожи".

Позже канал Life Shot опубликовал в Telegram фотографию поврежденной ноги спортсмена. На снимке видны лишь небольшие царапины, замазанные зеленкой.

"Жуткие" кадры "сожженной" ноги Кокорина после прохождения электрофореза в Бутырке. Вот как выглядят настоящие пытки в колонии", — с сарказмом отмечают авторы фотографии.

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Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

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