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7 апреля • обновлено в 00:17
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"Пока некоторые ноют": вратарь "Шахтера" высказался о "Динамо" и УПЛ

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Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов заявил, что расстроился бы отсутствию киевского "Динамо" в Премьер-лиге.

По словам опытного голкипера, он выступает за здоровую конкуренцию и рост уровня национального первенства. Он также раскритиковал футболистов, которые уехали из Украины и вылили грязь на чемпионат.

Андрей Пятов

Андрей Пятов

ФК "Шахтер"

"Если бы "Динамо" не было в УПЛ, расстроился бы, конечно. Я всегда переживаю за наш футбол. Если есть сильные команды – я только за. Пусть "Динамо" оживает, растет, как это было раньше. Сейчас поднялись "Заря", "Десна", есть "Александрия". Помню, два-три года назад те, кто уехал играть за границу, говорили, что чемпионат умер, а его уровень ниже плинтуса. Окей, давайте будем его поднимать! Пока некоторые ноют, у нас уже есть пять достойных команд", – цитирует Пятова "Футбол 24".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из капитанов донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко сделал неожиданное признание о своих отношениях с игроками "Динамо".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Андрей Пятов
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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