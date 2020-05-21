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21 мая • обновлено в 17:03
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"Поймал джебом": экс-голкипер "Металлиста" Сергей Погорелый вспомнил, как нокаутировал официанта

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Экс-голкипер харьковского "Металлиста" Сергей Погорелый рассказал, как во времена выступлений за киевский "Арсенал" он нокаутировал одного из официантов в местном заведении.

"2:2 сыграли с "Шахтером" и пошли всей командой отмечать. Все с женами, девушками, а я один был. Я решил уехать, дальше искать приключений и предложил расплатиться по счету карточкой, так как наличных у меня не было, а разобраться с деньгами хотел уже на базе. Кто-то оставил на чай 200 гривен, а счет был на восемь с чем-то тысяч. Меня успокоили, что еще добавят официанту на чай. И тут он подходит, открывает эту папочку, смотрит, что там двести гривен, и швыряет ее в меня при всех. А я сидел и как-то поймал его джебом", – рассказал Погорелый в интервью на YouTube-канале "Do Best".

Сергей Погорелый

Сергей Погорелый

Телеканал Футбол

Отметим, что последний клубом в карьере голкипера стала грузинская "Самтредия", за которую он выступал на протяжении полугода в 2018-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыло видео 2016 года с нападающим киевского "Динамо" Артемом Бесединым, которого нокаутировал один из его собутыльников.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Теги
ФК Арсенал Киев ФК Металлист
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